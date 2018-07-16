NASA планируют отправить человека на Венеру

Сегодня, 22:15 \\ Астрономия

Специалисты поделились первыми планами необычной миссии. 

 Специалисты NASA поделились планами о своей крайне необычное идее отправить людей на Венеру. 

Известно, что данная планета имеет одни из самых ужаснейших для человека условий. Температура на планете превышает 460 градусов, атмосфера крайне токсична, да и давление не позволит человеку даже ступить на поверхность планеты. 

Но специалисты успокаивают, космонавтов не будут посылать на “самоубийственную миссию”, для данной экспедиции будут разработаны специальные дирижабли, которые смогут в течении долгого времени находиться в верхних слоях атмосферы планеты. 

На данный момент специалисты не могут назвать точного времени совершения экспедиции не сообщается, однако стало известно, что дирижабль будет вмещать троих космонавтов и исследовать поверхность Венеры на протяжении 30 дней. 

Тем временем ученые сообщают, что им удалось обнаружить чрезвычайно большой космический объект в далях Вселенной. Его охарактеризовали как предшественника скоплений галактик и дали ему имя Гиперион.

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Автор - Тереза Кёльн
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