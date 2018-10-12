Командир "Союза" рассказал об ударах во время посадки

Сегодня, 14:06 \\ Астрономия

Их было меньше пяти. Алексей Овчинин опроверг информацию СМИ во время пресс-конференции.

 Командир экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-10" признал, что во время посадки пассажирская капсула несколько раз столкнулась с землей. Он отметил, что такие удары - вполне нормальное явление для спускаемого аппарата. По заверениям космонавта, они вместе с напарником готовы снова отправиться в космос.

Кроме того, Алексей Овчинин рассказал журналистам о реакции американского астронавта при аварийной посадке. По его словам, Ник Хейг сохранил хладнокровие, ясность ума и докладывал обстановку на Землю. То есть, полностью контролировал ситуацию. По словам командира, американец лично оценивал местность сквозь иллюминатор и передавал координаты возможного места посадки.

Напомним, 11 октября Ник Хейг и Алексей Овчинин должны были полететь на МКС в рамках очередной миссии. Однако в полете ступени носителя столкнулись, что запустило механизмы аварийной посадки. Экипаж корабля без травм приземлился на территории Казахстана. Однако вместе с ракетой сгорел инновационный биопринтер для научной работы на орбите.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Ученые уверены, что телескопы будущего будут использовать "телепортацию"

 Технология телепортации позволит астрономам значительно продвинуться в изучении Вселенной и находящихся в ней небесных тел, избегая полетов в космос, когда изучить реально, находясь на Земле.

Меган Маркл и принц Гарри официально объявили, что ждут ребенка

 Как оказалось, догадки папарацци были правдивыми, и герцогиня Суссекская действительно...

Астрономы выяснили, что жизнь могла быть занесена на Землю из другой галактики

 Об этом рассказали ученые Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. Они заявили, что...

Сотрудники McDonald's отказались давать пожарным бесплатные напитки

В Великобритании пожарным сотрудники McDonald\'s отказались бесплатно подать напитки,...

В NASA показали, как из космоса выглядит атмосферное свечение Земли

 Астронавты сделали фотографию, от просмотра которой захватывает дух. Вскоре ее...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ