Командир "Союза" рассказал об ударах во время посадки

Их было меньше пяти. Алексей Овчинин опроверг информацию СМИ во время пресс-конференции.

Командир экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-10" признал, что во время посадки пассажирская капсула несколько раз столкнулась с землей. Он отметил, что такие удары - вполне нормальное явление для спускаемого аппарата. По заверениям космонавта, они вместе с напарником готовы снова отправиться в космос.

Кроме того, Алексей Овчинин рассказал журналистам о реакции американского астронавта при аварийной посадке. По его словам, Ник Хейг сохранил хладнокровие, ясность ума и докладывал обстановку на Землю. То есть, полностью контролировал ситуацию. По словам командира, американец лично оценивал местность сквозь иллюминатор и передавал координаты возможного места посадки.

Напомним, 11 октября Ник Хейг и Алексей Овчинин должны были полететь на МКС в рамках очередной миссии. Однако в полете ступени носителя столкнулись, что запустило механизмы аварийной посадки. Экипаж корабля без травм приземлился на территории Казахстана. Однако вместе с ракетой сгорел инновационный биопринтер для научной работы на орбите.