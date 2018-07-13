Ученые нашли в созвездии Тельца опровержение законов космоса

Изучая созвездие Тельца, астрономы наткнулись на невероятную звездную систему, которая ставит под сомнение все известные представления законы Вселенной.

Ученые открыли звезду, вокруг которой вращаются 4 небесных тела. Уникальность и необычность ситуации состоит в том, что звезда очень молодая по меркам Вселенной. Ей всего лишь около двух миллионов лет. Однако вокруг нее вращаются небесные объекты, которые превосходят размеры звезды в несколько раз. Самый маленький из них, почти как Сатурн, а самый большой – в 11 раз превосходит Юпитер.

Интересно также, что орбиты этих небесных тел крайне удалены друг от друга. Последняя планета находится в тысячу раз дальше от звезды, чем первая. По словам астрономов, с подобным явлением ранее им сталкиваться не приходилось. Они объяснили, что такое расстояние слишком огромно, чтобы притягивать и удерживать небесные тела столь большого размера. Для сравнения специалисты привели пример с Плутоном. Ученые рассказали, что он находится всего лишь в 102 раза дальше от Солнца, чем Меркурий. Кроме того, самая первая планета от звезды уже названа экспертами «горячим Юпитером». Дело в том, что это – газовый гигант, она и является самой крупной в данной звездной системе и совершает полный оборот за 9 дней. Однако это абсолютно противоречит действующим научным законам. Согласно им подобные планеты не могут возникать вблизи звезд. Как рассказали астрономы, возможно, объект сформировался вдали, а позже притянулся к звезде. Однако такой вариант развития событий не стыкуется с временем существования звезды, поскольку для этого понадобилось бы гораздо больше. Чем два миллиона лет.

Необычная звезда, которая опровергает все известные законы космоса, названа CI Tau и расположилась на расстоянии, примерно равном 500 световых лет от Солнечной системы.