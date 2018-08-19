В NASA показали, как из космоса выглядит атмосферное свечение Земли

Сегодня, 00:30 \\ Астрономия

Астронавты сделали фотографию, от просмотра которой захватывает дух. Вскоре ее опубликовали на официальной странице американского космического агентства в Instagram.

 В профиле показали необычный снимок, который одному из членов экипажа Международной космической станции удалось сделать, находясь на борту. В комментариях к нему сотрудники NASA уточнили, что в момент, когда оператор осуществлял съемку, станция находилась на орбите на высоте 256 миль над Южной Австралией. Таким образом ему удалось запечатлеть вид того, как из космоса выглядит атмосферное свечение Земли и Млечного пути.

 Также в посте был упомянуто, что астронавт Ник Хейг, который должен был полететь на МКС, однако не смог этого сделать из-за неисправности в российском корабле "Союз", уже добрался домой в Хьюстон. На борту же космической станции продолжают трудиться трое других космонавтов.

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Автор - Мартина Корф
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