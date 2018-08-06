Астрономы выяснили, что жизнь могла быть занесена на Землю из другой галактики

Об этом рассказали ученые Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. Они заявили, что небесные тела Млечного пути могут обмениваться необходимыми компонентами с объектами из других галактик.

Теория о том, что жизнь на Земле возникла благодаря астероидам, которые в буквальном смысле принесли ее на себе, возникла уже давно. Однако многие исследования в этой области были основаны на том, что микроорганизмы, которые дали начало жизни на нашей планете, были занесены с ближайших небесных тел, которые находятся на просто внутри галактики Млечный путь, но и внутри Солнечной системы. Но ученые решили рассмотреть эту гипотезу другой стороны, расширив пределы.

Свою теорию они строили, в том числе, на том факте, что недавно в Солнечной системе был обнаружен новый объект – астероид Оумуамуа, у которого была очень странная форма. После некоторых анализов эксперты установили, что необычная форма объясняется очень просто: астероид – гость из другой галактики. После этого специалисты пришли к выводу, что за время существования Вселенной таких «гостей» могло быть огромное количество. Все благодаря притяжению Солнца и Юпитера. Оно настолько мощное, что способно выхватывать объекты из других галактик. Именно на таких небесных телах и могла находиться жизнь. А это значит, что ее зарождение вообще могло возникнуть даже за пределами Млечного пути. Это значит, что звезды и иные космические объекты могут обмениваться различными компонентами и элементами между собой.