Ученые уверены, что телескопы будущего будут использовать "телепортацию"

Технология телепортации позволит астрономам значительно продвинуться в изучении Вселенной и находящихся в ней небесных тел, избегая полетов в космос, когда изучить реально, находясь на Земле.

Специалисты, которые работают в Центре астрономии с высоким угловым разрешением в Калифорнии, рассказали, что даже в современных телескопах применяются технологии, основанные на интерферометрах. Именно они и дадут в будущем возможность перемещаться на дальние расстояния для получения качественных изображений.

Эксперты полагают, что в широкое применение данная технология войдет уже через несколько десятилетий. В настоящее время она находится в зачаточном состоянии, однако, та скорость, с какой происходит развитие техники и технологий, ждать долго не придется.

Астрономическая визуализация, как называют данное направление астрономы, является более перспективным, нежели космические полеты. Поскольку последние требуют огромного количества затрат как финансовых, так и иных ресурсов, которые необходимы для подготовки полета в космос.

Напомним, ранее стало известно, что в Китае ученые смогли успешно совершить первую квантовую телепортацию. Она была произведена из Земли в космос. Отмечается, что частицы кванта были перемещены на расстояние более 500 метров. В планах у специалистов создать квантовый интернет, который будет работать на этом принципе.