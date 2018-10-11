В Италии назвали российский "Союз" максимально безопасным кораблем‍

Свое мнение в данном случае высказал Роберто Баттистон, который занимает должность руководителя итальянского национального космического агентства.

11 октября впервые в истории существования Российской Федерации произошла авария с космическим кораблем. С "Союзом МС-10", который должен был доставить на МКС новый экипаж, по пока еще неясной причине произошла авария. На фоне этого в Италии высказались о том, насколько безопасным является российский космический корабль.

По словам Баттистона, "Союз" - это максимально безопасный корабль. Он пояснил, что возврат капсулы с экипажем на землю - крайне сложная процедура, так как в это время ракета на огромной скорости поднимается вверх, однако в теории все еще находится очень низко. При этом, в четверг космонавты сумели успешно приземлиться, и остались целы и здоровы.

Глава итальянского космического агентства назвал российский "Союз" максимально безопасным именно по этим причинам. Он отметил, что сборка и конструкция корабля действительно оберегает пассажиров.

Ранее СМИ сообщали, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отчитался о причинах аварии с "Союзом".