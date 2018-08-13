В РАН рассматривают возможность строительства телескопов на Луне

Ученые всерьез задумались о создании небольшой космической станции на Луне.

В РАН вполне серьезно рассматривают возможность строительства на луне космических телескопов. Об этом рассказал глава РАН Дмитрий Бисикал.

По его словам, существует целые диапазоны спектра, например ультрафиолет, которые невозможно отследить с Земли. Именно по этой причине было принято решение начало строительства космических телескопов.

Бисикал отмечает, что ранее данные идеи находились на грани фантастики, но сейчас все упирается в экономический вопрос. Но несмотря на это, возможность освоения и изучения космоса становится все более реальной.

Тем самым, многие страны, в том числе и Россия не исключают возможность строительства космической станции на Луне.

Как он признался, у России уже есть несколько масштабных проектов, которые направлены на изучение естественного спутника Земли.

Напоминаем, что недавно американские ученые опубликовали свою необычную находку. Им удалось обнаружить древнюю звезду с крайне низким содержанием металлов и углерода. Данное открытие заставило пересмотреть все имеющиеся теории о появлении космических тел.