В РАН рассматривают возможность строительства телескопов на Луне

Сегодня, 14:09 \\ Астрономия

Ученые всерьез задумались о создании небольшой космической станции на Луне. 

 В РАН вполне серьезно рассматривают возможность строительства на луне космических телескопов. Об этом рассказал глава РАН Дмитрий Бисикал. 

По его словам, существует целые диапазоны спектра, например ультрафиолет, которые невозможно отследить с Земли. Именно по этой причине было принято решение начало строительства космических телескопов.  

Бисикал отмечает, что ранее данные идеи находились на грани фантастики, но сейчас все упирается в экономический вопрос. Но несмотря на это, возможность освоения и изучения космоса становится все более реальной. 

Тем самым, многие страны, в том числе и Россия не исключают возможность строительства космической станции на Луне.  

Как он признался, у России уже есть несколько масштабных проектов, которые направлены на изучение естественного спутника Земли. 

Напоминаем, что недавно американские ученые опубликовали свою необычную находку. Им удалось обнаружить древнюю звезду с крайне низким содержанием металлов и углерода. Данное открытие заставило пересмотреть все имеющиеся теории о появлении космических тел.

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Автор - Тереза Кёльн
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