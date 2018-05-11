Ученые открыли редчайшую звезду с низким содержанием металла

Данная древняя звезда ставит под сомнение все ранее известные теории о формировании космических тел.

Паскаль Джаблонка, астрофизик Федеральной политехнической школы Лозанны поделился необычной и крайне важной находкой. Эта находка заставляет пересмотреть все известные ранее теории и знания о формировании космических тел в древнем космосе.

Джаблонка принимает участие в проекте, который занимается поиском древних редких звезд, которые отличаются низким содержанием металлов. Именно такую звезду и удалось обнаружить. Данный объект был назван Pristine 221, и он один из 10 объектов, который отличается рекордно низким содержанием металлов в гало Галактики. Но самым необычным является то, что на звезде практически отсутствует углерод. Ранее ученые выяснили то, что углерод является одним из главных элементов в формировании маломассивных звезд, помимо этого, углерод является основным охлаждающем агентом. Но данный объект уже второй по счету, который опровергает ранние теории о формировании космических тел.

Специалисты утверждают, что в среднем объекты имеют показатели, которые ниже показателей Солнца в 10 – 100 тысяч раз. Также, ученые отметили, что объекты, имеющие достаточно низкие показатели содержания металлов, отличаются достаточно высоким содержанием углерода. Но данная звезда опровергла и это.

По словам Джаблонки, именно эта находка поможет лучше понять формирование древних космических тел.

Также, ранее на окраине Солнечной системы была обнаружена планета-карлик, которую назвали Гоблин. Планета была найдена в рамках проекта поиска планеты Икс. Все планеты, найденные на дальних расстояниях от Солнца, и многие из них движутся по орбите неизвестного тела. Ученые находят все больше планет в дальних частях Солнечной системы, что дает понять, что пространство дальше Плутона не пустое, а имеет достаточно интересных планет.