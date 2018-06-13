Россия и США организуют совместную миссию на Венеру

Научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Ирина Коваленко заявила, что запуск миссии планируется осуществить в 2026 году. Проект называется "Венера-Д", а сама миссия будет запущена с помощью ракеты "Ангара".

Интересно, что рабочая группа по проекту была сформирована еще в 2013 году. Однако за 5 лет на время приостанавливалась, но сейчас возобновила работу. Ирина Коваленко поделилась, что существует два способа долететь на второй от Солнца планеты. Разница состоит во времени, которое придется затратить на путешествие. Согласно одному из вариантов полет займет 4 месяца, в соответствии с другим – полгода.

Уже проведены определенные анализы и исследования, которые показали, что самым оптимальным будет реализация второго способа. Вылет планируется осуществить в июне 2026 года. В соответствии с совместным проектом России и США спутник должен провести на орбите Венеры три года. За это время аппарат сможет осуществить два предполагаемых запуска на поверхность планеты. Один из них будет длится два часа, а второй – два месяца.

О том, что в настоящее время полным ходом идет подготовка к миссии, сообщил Владимир Путин во время «прямой линии». Специалисты рассказали, что миссия рассчитана на изучение химического состава Венеры, электромагнитной и сейсмической активности, а также множества других свойств планеты.