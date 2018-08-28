Астрономы обнаружили новую карликовую планету в Солнечной системе

Ученые отмечают, что обнаружения карликовых планет на окраинах Солнечной системы позволит найти “планету Икс”.

Астроном Скотт Шеппард из института Карнеги в Вашингтоне опубликовал информацию, в которой он рассказал об обнаружении новой карликовой планеты на окраинах Солнечной системы.

Астрономы уже давно работают над поиском “планеты Икс”, которая является пятым газовым гигантом Солнечной Системы.

Шеппард утверждает, что все найденные карликовые планеты являются своеобразными “дорожными знаками” и их изучение и дальнейшее обнаружение позволит лучше понять, как устроена окраина Солнечной системы.

Астрономы уверены, что изученная крайняя часть Солнечной системы - это далеко не конец, и прикладывают все силы на расширение изученных границ в космосе.

Также астрономы утверждают, что 11 ноября астероид 2015 TB145 пройдет на максимальном к Земле расстоянии, что его можно будет увидеть невооруженным глазом. Большой особенностью данного астероида является его внешний вид. Благодаря своему строению он очень напоминает череп.