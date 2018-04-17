Астероид ТВ145 пролетит мимо земли в ноябре

Объект с кодовым названием 2015 TV 145 пролетит рядом с землей в конце осени.

Астероид по форме похож череп, ученые узнали о нём впервые около 3 лет назад, 10 октября 2015 года с помощью системы Pan-STARRS. Размер астероида равен 600 метров, а длительность суток на нём равна 4,78 часа. По предварительным данным, астероид состоит из угля, внешняя оболочка черная непроницаемая материя.

Поскольку он имеет форму черепа, ему дали неофициальное название skull asteroid. Во время сближения астероида с землёй ученые планируют получить более крупные изображения космического тела. Научные сотрудники астрофизического института уверены, что в следующий раз астероид пойдёт на сближение с землей только в 2088 году.

Также на начало декабря придется основная часть миссии по исследованию астероида Бенну, характеристики которого будут оцениваться. Изучение пробы грунта будет назначена на 2020 год.

Так же в сторону планеты Земли летит астероид SP1. Длина может достигать 160 м., движется со скоростью 60000 км/ч. Данный астероид увидели впервые 19.09. Ученые убеждены, что вероятность столкновения в ближайшее столетие нулевая.