Красно-желтый звездопад смогут увидеть жители Челябинской области

Октябрь выдастся богатым на астрономические явления. Одним из самых ярких из них станет необычный красно-желтый звездопад "Ориниды", который произойдет в ночь на 9 октября.

Если некоторыми космическими явлениями, которыми будет богат второй осенний месяц, могут помешать насладиться те или иные объективные обстоятельства, будь то световой день или неудобное расположение, то вот падающие звезды жители Челябинской области смогут наблюдать во всей красе. Условием для этого является еще и ясная погода.

Первые отблески падающих звезд станут заметны уже вечером 8 октября с наступлением сумерек. А самый пик звездопада придется на 4-5 утра уже 9 октября. Астрономы уверены, что в течение этого часа можно будет наблюдать не менее десятка падающих звезд. Астрономическое явление будет продолжаться всю ночь с различной степенью интенсивности.

Ученые заявили, что звездопад является порождением хвоста кометы 21Р/Джакобини-Циннера. Разлетающиеся с большой скоростью метеоры будут красного и желтого цвета, а потому должны хорошо просматриваться на ночном небе. Ученые подчеркивают, что уже 2 октября в небе появятся самые первые метеоры из потока «Ориниды». Однако их разглядеть не удастся, поскольку помешает полная Луна.