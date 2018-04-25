Снимки космоса нереальной красоты от американского фотографа взорвали сеть

Специалист по геологии и планетологии Коннор Матерн создал профиль в соцсети Instagram, где показывает удивительные кадры безграничного космического пространства и рассказывает о том, что за явление ему удалось заснять.

Накануне сеть взорвали снимки космоса нереальной красоты от фотографа из Соединенных Штатов Америки Коннора Матерна. Примечательно, что он никогда не мечтал зарабатывать на своей деятельности и ведет ее лишь потому, что ему нравится это делать. Он сам наслаждается прекраснейшими видами, которые видит через свой объектив фотоаппарата в космосе и предлагает посмотреть на это другим.

Матерн признался, что начинал фотографировать просто на смартфон, и лишь спустя время смог приобрести дорогую технику. Теперь он сотрудничает с такими крупными агентствами как Reddit. Те, кто впервые видит его работы, говорят, что они, скорее всего, сделаны с помощью фоторедактора, однако он это отрицает.

Американский фотограф утверждает, что практически не пользуется подобными программами для высветления фото или замены цвета, а делает это лишь для того, чтобы убрать с нее шумы или же наложить кадры друг на друга.