В Китае запустили спутник для предсказывания погоды из космоса

Китайские разработчики в сфере космонавтики смогли изобрести специальный спутник «Гаофэн-6» для того, чтобы изучить более подробно погодные явления. Вместе с ним в космос в качестве эксперимента был запущен научный спутник «Лоцзя-1».

С помощью устройства появится возможность наблюдать на расстоянии за поверхностью планеты, сельскохозяйственными угодиями, а также предугадывать стихийные бедствия на территории страны. Известно, что разработку запустили в космическое пространство в семь утра по московскому времени с северо-западного космодрома Китая. Сообщается, что запуск произведён успешно и стал 276-м, в котором был использован ракетоноситель «Чанчжэн».

Ранее стало известно о падении небесного тела на юго-западе КНР. По словам очевидцев, объект находился в небе около двух секунд и после этого рухнул на земле. После осмотра эксперты заявили, что это не метеорит и не болид, было решено провести дополнительное исследование.