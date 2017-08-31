В сети набирает просмотры видео, которое снял очевидец на границе Финляндии и России. На нем запечатлено, как корабль пришельцев двигается по небу, оставляя за собой едва видимый шлейф.

Корабль пришельцев исследовал финско-российскую границу и попал на видео. То, что очевидцы увидели в небе, просто не могло оставить их равнодушными, вследствие чего в сети появились ролики, запечатлевшие необычный объект. Они однозначно решили, что это был корабль НЛО. Автор предоставленного видеоролика отмечает, что объект вел себя крайне странно. Он как будто плыл по небу на очень маленькой скорости. Сдалека создавалось впечатление, что он весь горит. Тем не менее, в новостях на этот день не было сообщений об авариях в воздухе.

Примечательно то, что пришельцы решили исследовать границу двух государств. По этому поводу высказались некоторые эксперты в области уфологии. Их мнение состоит в том, что инопланетяне не понимают, зачем люди делят территории, поэтому решили оценить вид рубежа, пытаясь найти в нем ответ.