"Брат" Челябинского метеорита ‍приблизится к Земле в день выборов в России. Так назван одним астрономом метеорит 2018 ET1 из-за его внешней схожести по размерам с известным астероидом.

Астрономы сообщают о космическом теле, которое через пять суток пройдет максимально близко с планетой Земля. Как известно, речь идет о метеорите 2018 ET1. Неофициально его называют братом Челябинского метеорита. Все дело в том, что по размеру он очень похож на известный астероид, который упал на Урале в 2013 году.

Согласно информации, которую передают специалисты, этот космический объект относится к к группе Аполлона. Они не ожидают, что произойдет столкновение с Голубой планетой, однако не исключают событие, если что-то заставит метеорит изменить свой курс. Примечательно, что "брат" Челябинского метеорита приблизится к Земле именно в тот день, на который в России назначены президентские выборы.