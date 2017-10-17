Астрономы будут искать внеземные цивилизации по космическому мусору‍

Астрономы из Испании выдвинули теорию, что, если внеземные цивилизации существуют, развиваясь, они создадут искусственные спутники и выведут их на орбиты своих планет, так что искать их можно по космическому мусору.

Издание Astrophysical Journal сообщает о научном проекте SETI, который развернули астрономы из Испании. Так, исследуя возможность обнаружения внеземных цивилизаций, они пришли к выводу, что искать их можно по космическому мусору. В целом, вся эта теория построена на принципе жизни, по которому обитает и развивается человечество.

Профессор Гектор Сокас-Наварро отмечает, что разватая цивилизация в любом случае начнет осваивать космос подобно тому, как это сделали люди. По этой причине он считает, что разумные инопланетяне также должны строить космические корабли и выводить на орбиты своих планет спутники. Эти спутники, следовательно, будут оставлять цепочку космического мусора, какая есть и близ Земли. Теперь астрономы нацелены на то, чтобы искать этот характерный отпечаток, который может стать сигналом о том, что инопланетяне существуют.