Ученые обнаружили близ молодой звезды структуру неизвестного происхождения‍

Ученые из США, которые трудятся при университете в Аризоне, исследовали снимки с телескопа "Хаббл", чтобы лучше узнать, что представляет собой молодая звезда HR 4796A. Тогда они и обнаружили близ нее структуру неизвестного происхождения‍.

Ученые из Соединенных Штатов пытаются понять, что представляет собой непонятная структура, которая окружает молодую звезду HR 4796A. Некоторые из них отмечают, что больше всего она напоминает большое облако космического мусора. Он собрался близ звезды, устроив кольцо необычной формы.

Когда произошло открытие молодой звезды, ученые сразу заметили светящееся кольцо, которое опоясывает звезду, однако они знают его происхождение и потому больше заинтересованы не в нем, а в структуре, которая также находится близ нее. Предыдущее исследование специалистов показало, что ее радиус намного меньше, чем выяснилось сейчас. Они увидели в нем целую систему, в которую входят еще две звезды. Ученые продолжат исследование, чтобы позже ответить на вопрос, что представляет собой эта неизвестная структура.