Ученые из NASA обнаружили землеподобную планету с «водной» атмосферой

Ученые из NASA сообщают о землеподобной планете с «водной» атмосферой WASP-39b, которую им удалось обнаружить на расстоянии семисот световых лет от Земли. Другие планеты, которые также имеют с ней сходство, были замечены у Проксимы Центавра, а также в звездной системе TRAPPIST-1.

Научное издание Astronomical Journal описывает новое открытие ученых из NASA, которое они сделали в области астрономии. Так, они изучали планету под названием WASP-39b. Около семи лет назад ее открыли южноафриканские специалисты с помощью своего мощного телескопа SuperWASP и сообщили об этом в американское агентство. После этого совместными усилиями они пытались понять, какой атмосферой и составом она обладает.

В конце концов выяснилось, что планета является землеподобной. Более того, она имеет так называемую «водную» атмосферу. Это значит, что в ее составе есть вода, хотя температура на ее поверхности намного выше, чем у Голубой планеты. В размерах она достигает размахов Юпитера, однако в массе порядком от него отстает. Это указывает на разреженную атмосферу. Ученые отмечают, что этот фактор даже способствует ее изучению, так как солнечному свету легче проникать через нее.