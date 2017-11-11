Ученые хотят привезти из космоса астероид стоимостью 5,4 трлн долларов

Ученый из США Митио Каку рассказал об астероиде, стоимость которого составляет 5,4 триллиона долларов. Он хочет привезти из космоса хотя бы его часть посредством специальной экспедиции.

Величайший американский ученый японского происхождения Митио Каку рассказал об астероиде-скале, стоимость которого оценивается в 5,4 триллиона долларов. Благодаря исследованиям, которые проводятся под его руководством, он был замечен в космическом пространстве и изучен. В результате оказалось, что в его состав входит множество металлов, которые нашли бы применение в самых различных производствах.

Так, это могло бы даже найти применение в ювелирной сфере, так как данный астероид-скала содержит в себе золото. Кроме того, в нем есть иридий, кобальт, платина и другие металлы. В связи с этим ученый хочет отправить в космос специальную экспедицию, которая взяла бы пробы с астероида. Митио Каку считает, что даже малая его часть могла бы принести огромный доход.