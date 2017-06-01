Апокалипсис близок: Гигантский астероид приблизится к Земле в начале марта

Исследователи в области астрономии предупреждают о приближении к Земле гигантского астероида, удар которого может привести к апокалипсису. Момент Х произойдет в ночь с 6 на 7 марта. Наблюдать его с планеты можно будет не только с помощью профессионального оборудования, но и с небольших телескопов.

Научные издания полнятся информацией о том, что очень скоро к Земле приблизится астероид VR12 2017 огромных размеров. Он был открыт совсем недавно, однако уже успел навести шуму. Так, долгое время он оставался незаметным и лишь на сокращенном расстоянии дал о себе знать. Специалисты утверждают, что в марте он пройдет в относительной близости с Землей. В теории, его курс не должен зацепить планету, однако если на него что-то повлияет, то это может привести к настоящему апокалипсису.

Дли примера, космическое тело, которое имеет диаметр 46 метров, упав на землю, разрушит поверхность и образует кратер в 1 тысячу 200 километров. Диаметр астероида VR12 2017 составляет от 250 до 280 километров. Если он упадет, то разрушит участок земли больше чем в 6 тысяч 500 километров.