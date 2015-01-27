В созвездии Рыб обнаружена сверхплотная суперземля

Научные издания сообщают о новом открытии астрономов в районе созвездия Рыб. Там они нашли сверхплотную экзопланету, с которой на сегодняшний день ни одна другая не сравнится по весу и размеру. Найденная суперземля вращается вокруг звезды GJ 9827.

Не так давно астрономы получили свежие снимки с космической обсерватории «Кеплер», которая принадлежит агентству NASA. Исследуя их, удалось получить важную информацию, которая касается известных на сегодняшний день суперземель. Так, благодаря новым кадрам специалисты пришли к выводу, что поставлен новый рекорд по размерам и весу среди всех известных экзопланет такого типа. Так, согласно их подсчетам, ее размер превышает размер Земли более чем в полтора раза, а вес – в восемь раз. Планета находится в созвездии Рыб и крутится вокруг звезды GJ 9827, о существовании которой ранее известно не было.

Известно, что телескоп «Кеплер» был разработан и запущен в космос специально для того, чтобы получать с его помощью информацию о планетах, подобных Земле. Собственно, именно поэтому они и называются суперземлями. Пока что неизвестно, какие именно условия царят на сверхплотной экзопланете, которая была обнаружена накануне, ее исследования будут продолжаться. Специалисты надеются найти на ней признаки жизни, если окажется, что у нее все же присутствует газовая оболочка.