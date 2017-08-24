Ученым удалось раскрыть причину странного поведения астероида Оумуамуа

Ученым удалось раскрыть причину странного поведения сигарообразного астероида Оумуамуа. Отмечается, что его хаотичное вращение может быть связано со столкновением с другим космическим объектом миллиарды лет назад.

Как известно, впервые астероид странной сигарообразной формы астрономы заметили еще в октябре 2017 года. Тогда исследователи выяснили, что Оумуамуа прилетел из другой галактики, именно поэтому его прозвали первым межзвездным астероидом. До сегодняшнего дня специалистам не давало покоя странное поведение астероида, и вот, наконец-то, они смогли объяснить его причину.

Как считают астрономы, что свое путешествие по космическому пространству Оумуамуа начал сразу же после столкновения с другим объектом. Пока специалисты не готовы точно назвать, с каким телом столкнулся астероид, однако они уверены, что это произошло несколько миллиардов лет назад.

Стоит отметить, что в настоящий момент скорость вращения сигарообразного астероида начала снижаться, так как напряжение с разных концов космического тела постепенно нарастает, однако до полной его остановки пройдет не менее миллиарда лет.