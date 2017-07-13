В пятницу в небе над Екатеринбургом пройдет "парад планет"

В пятницу, 9 февраля, в небе над Екатеринбургом покажется "парад планет". На юге примерно в половину восьмого утра можно будет увидеть, как почти ровной линией выстроятся Марс, Луна, а также звезда Антарес.

Представители Уральского федерального университета имени Ельцина сообщают о необычном явлении, которое можно будет наблюдать в небе уже в эту пятницу. Специалисты обычно называют подобные явления "парадом планет". К сожалению, увидеть планеты смогут не все жители России, а только те, кто 9 февраля будет в Екатеринбурге. Их глазам предстанет уникальное зрелище, в ходе которого практически ровной линией на небе выстроятся Марс, Луна, а также звезда Антарес.

Ранее новостной портал "Версия. Инфо" уже сообщал, что подобные явления должны были произойти в сентябре и в ноябре, однако участниками "парадов" были другие планеты. Кроме того, через несколько месяцев с Земли снова будет видно сразу несколько небесных тел. Пока что не известно, когда точно это произойдет, однако предполагаемое время - апрель-май.