Астронавты NASA проведут на МКС школьные занятия в память о Кристе Маколифф

Астронавты NASA проведут в пределах МКС учебное занятия для школьников в память об учительнице Кристе Маколифф, погибшей в шаттле Challenger 32 года назад. Так объявил Лэнс Буш, глава Центра сохранения памяти о корабле.

Джозеф Акаба и Рики Арнолд намерены воплотить в жизнь те уроки, которые Криста Маколифф собиралась продемонстрировать своим ученикам. В условиях невесомости они продемонстрируют замерзание и кипение жидкостей, действие законов Ньютона и хроматографией. Специалисты расскажут теорию и проиллюстрируют её практическими явлениями.

Согласно планам, видеоуроки передадут в средние школы США и других государств, где старшеклассники смогут с ними ознакомиться в рамках образовательной программы. Лэнс Буш отметил, что также собирается опубликовать эти ролики на сайте своей организации. Он уверен, что астронавты добьются успеха, ведь оба ранее преподавали. Джозеф Акаба уже работает на МКС, а Рики Арнолд присоединится к коллегам в марте.