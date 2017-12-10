Астрономы опубликовали детальное видео темной туманности Lupus 3‍. Ролик появился на страницах ресурса Youtube.

Исследователи космоса выложили в открытый доступ для всех желающих фотографии и видео, сделанное на их основе. На них пользователи Сети могут в деталях изучить молодую темную туманность Lupus 3‍. Снимки были получены при помощи обзорного телескопа и данные принадлежат европейским ученым.

Изучаемая туманность звезд интересна сразу по нескольким основаниям. Считается, что в этой области галактики находятся звезды в стадии появления и начального развития. Зачастую можно увидеть процесс формирования протозвезд под воздействием внешних факторов. Туманность находится на расстоянии шестисот световых лет от Солнца.

На сегодняшний день астрономы полагают, что примерно так же была когда-то образована и наша Солнечная система. Активный процесс преобразования на Солнце начался примерно четыре миллиарда лет назад. Изучение Lupus 3‍ дает ответы на фундаментальные основы знаний космоса и нашей звездной системы.