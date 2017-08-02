Кузбасовцы поделились снимками лунного затмения, которое прозвали "кровавое"

31 января жители Кемеровской области начали делиться фотографиями лунного затмения, которое получило название "кровававое". Наблюдать его можно везде, где нет тумана и не облачно.

Первый снимок выложил пользователь по имени Александр. Он написал, что на снимке изображена тень от Земли. По его словам, Земля, Солнце и Луна находятся на одной траектории. Жители других областей смогут наблюдать затмение только на фотографиях в интернете. Они уже комментируют снимки и выражают эмоции.

По их мнению, затмение выглядит очень красиво и заслуживает внимания. Некоторые написали, что сожалеют о том, что не могут наблюдать лично данное явление. Это уже второе затмение в этом году, первое состоялось 2 января.