Агентство NASA показало снимки бури, бушующей в атмосфере Юпитера‍

Агентство Нацуправления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предоставило в открытый доступ снимки бури, бушующей в атмосфере пятой от Солнаца планеты Юпитера‍.

Агентство NASA предоставило в открытый доступ снимки невероятной красоты, которые им удалось сделать посредством зонда Juno. Несмотря на то, что фотографии завораживают и притягивают, они изображают мощные бури, которые происходят в атмосфере Юпитера. Их удалось запечатлеть 16 декабря 2017 года, когда зонд подошел очень близко по космическим меркам к газовому гиганту.

Зонд Juno был запущен в рамках проекта от NASA "Новые рубежи". Его запустили в космическое пространство летом 2011 года, и примерно через пять лет он смог достичь Юпитера, пролетев практически три миллиарда километров. С тех пор с помощью Juno продолжается изучение атмосферы, а также магнитных полей планеты.