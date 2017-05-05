NASA показало редкие снимки звездного скопления в созвездии Парус

Специалисты NASA разместили снимок звездного скопления NGC 3201 в созвездии Парус, он был сделан с помощью телескопа Hubble. Уникальное скопление имеет в своем центре черную дыру, свойства космического объекта до сих пор остаются непознанными.

Как сообщили ученые, шаровое скопление, имеющее шифр NGC 3201, находится за 16 000 световых лет от Земли. Не так давно астрономами было открыто, что в центре созвездия находится черная дыра. К такому выводу ученые пришли после того, как узнали, что одна из звезд имеет странную траекторию движения. Звезда быстро движется вокруг невидимой дыры. Снимок был размещен на сайте NASA.

Помимо этого, скопление звезд имеет высокую скорость движения. Скорость скопления превышает все скорости уже открытых других 150 скоплений Млечного Пути. Снимки ученые назвали весьма редкими. Их удалось сделать благодаря орбитальному телескопу Hubble.

Астрономы продолжают изучать свойства скопления, фотографии, отмечают они, помогают более точно рассмотреть объект, установив его новые особенности.