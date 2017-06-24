Уфолог зафиксировал сверхбыстрое НЛО над Землей

Уфолог зафиксировал на видеоносители сверхбыстрое НЛО над Землей. Объект из космоса промчался на огромной скорости рядом с поверхностью планеты.

Исследователь аномальных явлений во внеземном пространстве представили на суд пользователей Сети новый ролик, где можно достаточно отчетливо заметить, как над поверхностью Земли пролетает некий объект, напоминающий корабль пришельцев. Примечательно, что НЛО попадает в кадр всего на мгновение. Это может свидетельствовать только о том, что оно перемещается в пространстве с огромной скоростью. На эту особенность обратили внимание другие уфологи, когда они нечто похожее уже могли лицезреть в околоземном пространстве.

Специалисты смогли проанализировать видеоролик. Они уверены, что к появлению НЛО имеют непосредственное отношение пришельцы из далекого космоса. Также при обсуждении ролика нашлось и немало скептиков, которые попытались объяснить увиденное простым способом. Они считают, что все увидели космический мусор.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье очевидцы смогли заснять НЛО на видеокамеру и выложили видео в Сеть.