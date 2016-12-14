Ученые: Для поиска внеземной жизни отныне будет использоваться другой подход
Ученые из США рассказали, что теперь будут пользоваться другим подходом для поиска живых организмов на других планетах. Раньше считалось, что доказательством этого может быть только наличие кислорода в атмосфере, однако мнение ошибочно, передает Science Advances.
Ученые из Соединенных Штатов сообщают о результатах своих последних исследований в области астрономии. По их мнению, ранее бытовало ошибочное мнение, будто только кислород в атмосфере может свидетельствовать, что на планете есть жизнь. Сейчас же они заявили, что это не должно считаться основополагающим показателем, и внимание нужно обращать также на другие факторы. Самыми важными из них специалисты назвали наличие в атмосфере метана, жидкой воды на поверхности, углекислого газа, однако отсутствие моноксида углерода.
Ученые аргументируют свои доводы тем, что углекислый газ не может продолжительное время поддерживаться в достаточном объеме в атмосфере, если на планете нет ничего живого. Также для поддержания существования они должны использовать моноксид углерода, и тогда его будет не так уж и много.