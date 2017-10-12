Затишье на солнце – предвестник магнитных бурь

По мнению специалистов, которые следят за поведением Солнца, отсутствие пятен на поверхности планеты – это предвестник сильнейших магнитных бурь.

От поведения планет в солнечной системе напрямую зависит климат на Земле и здоровье людей. Также как и вселенная, Солнце до конца не познано. Его обратная сторона остается невидимой. С помощью специальных приборов, еще 15 лет назад, можно было увидеть активные части, которые выдавали мощные вспышки, последствием чего оказался выброс плазмы. Вот что хотели нам донести пророки Майя. Как раз в 2012 году они предрекали конец света. Только чудом жизнь на планете Земля не остановилась. Ведь на самом деле выбросы добрались до орбиты.

Организм человека очень сильно подвержен влиянию магнитных бурь. Резкая смена настроения, повышенная усталость и агрессивность – это малая часть результатов магнитных бурь. Природа также может откликнуться на солнечные вспышки. Если проснутся все вулканы, то масштабной катастрофы человечеству не избежать.