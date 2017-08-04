NASA показало красивые фото Северного полюса Юпитера

Благодаря космонавтам NASA пользователям интернета доступны фотографии даже Северного полюса Юпитера. Специалисты NASA обработали фотографию, придали ей насыщенность и яркость так, что можно видеть поистине прекрасное зрелище.

Красоту Юпитера засняла JunoCam. С помощью зонда «Юнона» фотография отправилась на Землю. Для фотосессии выбрали светлую сторону Юпитера, так передался существующий контраст, где половина планеты спит, а половина бодрствует. Именно таким светлым пятнышком выглядит Северный полюс на планете.

Юпитер, одна из самых крупных планет в солнечной системе. Это гигант. О ней знали древние народы, что нередко отражалось в религиозности, мифологии различных народов.