Первая в мире афроамериканка-космонавт не полетит в Космос

Подготовка первой женщины космонавта-афроамериканки Джанет Эппс для полета в космос была прекращена. Ее перевели для выполнения работ в Космический центр им. Линдона Джонсона.

Как заявило официальное американское ведомство, приостановление подготовки – это сугубо личное решение, при котором учитывались разнообразные факторы. Никто не исключает, что Эппс, все-таки, со временем полетит в космос. Вместо нее в этот раз отправится ее дублер Серена Оньон-Чэнселлор. Она специалист по космической медицине и готовилась в качестве дублера. Джанет готовили в полет как бортинженера. Экспедиция должна была быть длительной и шефство над ней доверили Эндрю Фойстелу. Планировался ее полет к орбитальному комплексу вместе с российским астронавтом Сергеем Прокопьевым и немецким Александером Герстом.

Джанет позиционируется как специалист по авиационно-космической технике. Она полностью подготовлена к полету. Американка проходила обучение в Звездном городке в России, где и получила знания по русскому языку. После семилетнего стажа работы в ЦРУ в 2009 году ее отобрали в NASA. В общей сложности на космической станции побывало шесть афроамериканских космонавтов, только время их пребывания ограничивалось несколькими днями, в то время как Эппс планировали отправить на более длительный срок.