Астрономы-любители всего за двое суток обнаружили двойник Солнечной системы. Ими найдена система, как минимум, из пяти планет, которая очень схожа с Солнечной.

По данным The Independent, ученые ей дали обозначение K2-138. Планетарная система расположена на расстоянии около 620 световых лет от планеты Земля. Ее нашли сразу 10 тысяч специалистов-любителей со всей планеты.

Они с помощью своих домашних компьютеров и специальных математических аппаратов "просеивали" данные о 280 тысячах звездных систем, которые получили от профессиональных исследователей за три года с помощью телескопа Кеплера.

Вся эта процедура заняла у любителей около 48 часов. Размер найденных планет находится между размерами Земли и Нептуна. Отмечается, что это первая в своем роде экзопланета, обнаруженная любителями. Известно, что в прошлом году исследователи наткнулись на систему Kepler-90, которая очень схожа с Солнечной системой. Она расположена на расстоянии 2,5 тысяч световых лет от Земли в созвездии Дракона.