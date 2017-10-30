Ученые рассказали, какие регионы Земли ждет астероидный апокалипсис

Ученые из Колумбии рассказали, какие регионы Земли больше всего подвержены астероидному апокалипсису. Свои выводы они подкрепили результатами анализов падения небесных тел в прошлом.

Ученые из Колумбии, ссылаясь на свои последние исследования, рассказали, какие участки на планете Земля наиболее подвержены падению астероидов и других небесных тел. Для этого они использовали данные обо всех известных на сегодняшний день астероидах, которые находятся в относительной близости с Голубой планетой, а также записи о случаях, когда происходило падение. Вся информация была просчитана с помощью программ космического моделирования, а позже они обнародовали полученные итоги.

Так, согласно выводам планетологов, наиболее опасные участки на планете – это северная Россия и Европа. В этих местах падения астероидов уже фиксировались. Также возможно, что такие случаи еще повторятся. Кроме того, ученые назвали самые безопасные участки: Африка, Азия и Америка. Наблюдается закономерность, что все эти регионы находятся близ экватора.