Ученые: К Земле на большой скорости несётся гигантский астероид

Ученые предупреждают о астероиде гигантских размеров, который несется к Земле на большой скорости. О существовании AJ129 стало известно еще 16 лет, и до сих пор он не квалифицировался как особо опасный.

Ученые в области астрономии сообщают об астероиде, который с каждый днем все больше приближается к Земле. По их словам, его размер достигает полутора километров, а может и больше. Для сравнения, именно такими размерами определяют высоту известного небоскреба Бурдж-Халиф в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов Дубае. Если его столкновение с Голубой планетой все же случится, она на миллионы лет погрузится в ледниковый период.

Сотрудники NASA также подтвердили, что траектория движения астероида AJ129 действительно включает в себя область, не так уж и далекую от Земли, однако столкновение очень маловероятно. Оно возможно лишь в том случае, если что-то повлияет на курс, которому астероид следует. Тогда Земле будет представлять опасность реальная угроза.