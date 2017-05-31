На Марсе начнут производство пива

По мнению астробиологов из Университета Вилланова, в будущем на Марсе можно будет открыть производство пива. Согласно их исследованиям, местный грунт подходит для того, чтобы выращивать хмель.

Издание New York Times сообщает об открытии, которое сделали ученые из Университета Вилланова, находящегося в штате Пенсильвания (США). Им в руки попались образцы грунта, которые были взяты с Марса. Проведя тщательные исследования и наблюдения, они пришли к выводу, что почва на планете подойдет для того, чтобы выращивать на ней хмель. Это растение используют для изготовления пива, а потому, возможно, когда-нибудь на Красной планете будет открыто производство пива.

Специалисты уточнили, что опробовали на марсианском грунте не один вид сельскохозяйственных культур, однако ни одна из них не прижилась так хорошо, как хмель. Хотя стоит отметить, что предварительно в обрацы почвы все же были запущены дождевые черви.