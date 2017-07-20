Уфологи в январе обнаружили "алмазный" НЛО вблизи МКС

Уфологи обнаружили "алмазный" НЛО, пролетавший вблизи МКС. Запись с камер, где запечатлено странное явление, они разместили на Youtube 10 января.

Пользователь видеохостинга под ником Streetcap1 разместил на своём канале кадры, зафиксированные камерой Медународной космической станции. Прежде всего автор обратил внимане на странный ореол света, окружающий оборудование концентрическими кругами разных оттенков.

Затем увеличенное изображение демонстрирует едва заметные блики от перемещающегося объекта. Теоретики предполагают, что их источником послужил неопознанный летающий объект, напоминающий по своей форме и структуре бриллиант. Предполагается, что тело могло излучать вспышки самостоятельно. В комментариях скептики возразили, что в объектив мог попасть астероид, отразивший солнечные лучи.