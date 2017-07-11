NASA представило новые снимки облаков Юпитера. Они были получены в ходе космической миссии с аппарата Juno.

Американское космическое агентство показало широкой общественности новую порцию красочных снимков. На них запечатлены подробности верхнего слоя атмосферы крупнейшей планеты Солнечной системы Юпитера.

Аппарат «Джуно» приблизился к гиганту на максимально близкое расстояние, чтобы сделать ряд фотоснимков и передать информацию на Землю. На них можно отчетливо увидеть облака Юпитера и понять специалистами больше о строении ее недр и иных особенностях.

Напомним, что космический научно-исследовательский аппарат стартовал из США около семи лет назад. Пять лет ему потребовалось для того, чтобы достичь орбиты Юпитера. Затем несколько месяцев он настраивался и спускался на заданные параметры. Реальное сближение с этой планетой происходит примерно один раз в два месяца.