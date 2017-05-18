Астрофизики обнаружили в космосе органические молекулы

Астрофизики из США обнаружили в космосе органические молекулы. О своей находке они сообщили через журнал Science.

Американские специалисты занимались изучением природы инфракрасного фона в космическом пространстве, который препятствует наблюдениям за веществами, оставшимися после взрывов свехновых звезд. Используя радиотелескоп Green Bank для наблюдения за необычайно крупными органическими молекулами бензонитрила, учёные нашли свидетельства того, что именно создаёт инфракрасное излучение. В созвездии Тельца сотрудники Национальной рарадиоастрономической обсерватории США увидели 9 спектральных линий, оставленных бензонитрилом.

Исследовательская группа предполагает, что инфракрасные лучи появляются из-за молекул полициклических ароматических углеводородов. В них должно содержаться примерно 10% всего углерода во Вселенной. При этом бензонитрил имеет схожие характеристики и является химическим спутником ПАУ. Благодаря новым данным научное сообщество продвинулось в процессе изучения химическоей составляющей космоса.