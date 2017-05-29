Фотограф случайно запечатлел НЛО над "Зоной 51"

Фотограф из американского штата Аризона случайно запечатлел НЛО над таинственной базой "Зона 51". Своим снимком он поделился со СМИ.

Американец рассказал, что путешествовал в пустыне Невада и решил сфотографировать местные виды природы. В этот момент он заметил в небесах неизвестный объект, светящийся зеленым цветом. НЛО перемещалось в сторону севера так быстро, что мужчина не успел извлечь свой фотоаппарат из сумки. В связи с этим он оперативно снял явление на камеру смартфона.

В прошлом году аналогичное зрелище посчастливилось наблюдать другому туристу во Франции. В окрестностях Вильфранш-де-Конфлюент свидетель запечатлел похожую зеленую сферу, двигающуюся к Луне. Его скорость также была очень высока. Свидетель предполагает, что НЛО взлетело с поверхности планеты, ведь между деревьями неподалёку он заметил пылевой след.