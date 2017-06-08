Свидетели сняли взлетевший с Луны огромный НЛО

1 января житель США стал свидетелем взлёта огромного НЛО с поверхности Луны. Как сообщает издание VistaNews, ему удалось снять происшествие на камеру смартфона.

Мэтт Беланд подошёл к окну выкурить сигарету и обратил внимание на непривычно яркий спутник Земли. Красивое зрелище он решил запечатлеть на видео. Во время съёмки от космического тела отделилась заметная сияющая точка, которая покинула Луну и скрылась в космосе.

Ролик с таинственным явлением американец оперативно опубликовал в Сети с обращением к экспертам. Он предположил, что летающий объект имеет внеземную природу. Пользователи интернет-ресурса скептически восприняли эту теорию, однако уфологи присоединились к мнению автора и утверждают, что это мог быть инопланетный корабль. При этом теоретики отметили, что видеозапись выглядит настоящей, а не смонтированной.