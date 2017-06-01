Современные технологии затрудняют исследование космоса для астрономов

Издание Science News написало о проблеме астрономов, которая усугубляется в связи с развитием современных технологий. Со временем становится все больше космического мусора, светового загрязнения и радиоволн, что затрудняет наблюдения объектами в космосе.

Ученые из США доказали, что развитие современных технологий негативно сказывается на развитии астрономии как науки. В статье из Science News приводятся некоторые аргументы, которыми специалисты подтверждают свою теорию. По их словам, самое большое влияние на это оказывает запуск новых спутников. Космическое пространство загрязнено земными спутниками.

Примерно за шестьдесят последних лет на орбите Земли появилось более восемнадцати тысяч таких объектов. Хотя они служат определенным целям, их вред также очевиден. Например, из-за них ученые могут путаться в своих измерениях расстояния от одного объекта к другому. Также в источнике говорилось, что космический мусор может наносить вред рабочему оборудованию, вызывая столкновения.