NASA опубликовало видео «полета» сквозь Туманность Ориона

Космическое агентство NASA на своем канале в YouTube опубликовало видео виртуального полета сквозь Туманность Ориона. Его создали на основе реальных снимков, которым придали объема, и теперь на Туманность можно посмотреть словно изнутри.

На видеохостинге YouTube появилось интересное видео для любителей темы астрономии. Авторские права на него принадлежат агентству NASA, которое одновременно и является его создателем. Благодаря своим наработкам оно создало видеоролик, наблюдая который можно увидеть Туманность Ореона в 3D объеме. Разработчики использовали для него снимки, которые были сделаны благодаря космическим аппаратам «Хаббл» и «Спитцер».

Видео очень реалистично передает то, какой на самом деле выглядит Туманность Ореона. Стоит отметить, что этот объект с помощью телескопа можно наблюдать с любой точки Земли. Он занимает довольно большую площадь в космическом пространстве и по размерам превосходит площадь полной Луны.