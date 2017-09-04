Ученые выяснили, откуда берутся «сигналы пришельцев»

Ученые из США выяснили, откуда берутся «сигналы пришельцев». По словам специалистов Корнеллского университета, на протяжении десяти лет девять раз были зафиксированы сигналы из космоса, однако об этом умалчивали из-за недостатка информации.

Группа ученых из США занималась исследованиями того, откуда берутся так называемые «сигналы инопланетян». Это вспышки радиоизлучения, которые с 2007 года неоднократно наблюдались астрономами. Не было известно, откуда они брались. За неимением точной информации некоторые даже стали говорить, что это сообщения от пришельцев. Тем не менее, информацию об этом никто так и не обнародовал. И лишь сейчас, когда стало известно больше, ученые рассказали об этом подробнее.

Согласно их исследованиям, такие мощные сигналы могут исходить со стороны галактики, которая находится на расстоянии шести миллиардов световых лет от Млечного пути. Излучение принадлежащих к ней нейтронных звезд проходит через магнитные поля черных дыр и порождают вспышки радиоизлучения на Земле. Путем таких размышлений ученые хотят доказать, что неизвестные ранее «сигналы пришельцев» на самом деле являются последствиями взрыва мертвых звезд.