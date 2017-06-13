Жители Москвы и Петербурга смогут увидеть МКС через бинокль

11 января жители Москвы и Петербурга смогут увидеть через широкоугольные бинокли МКС, пролетающую мимо Луны. Такое объявление опубликовала пресс-служба Роскосмоса.

Если в этих регионах будет безоблачная погода, россияне смогут проследить за станцией, отчетливо различимой на фоне лунного диска. Эксперты дополняют, что транзит шириной 18 километров будет заметен примерно в 6:10 по московскому времени на юго-западе неба над областью.

Представители ведомства утверждают, что изначально МКС будет напоминать яркую белую звезду, цвет которой будет постепенно сменяться в сторону красно-оранжевого в процессе захода в тень планеты. В это же время астронавты будут наблюдать заход Солнца со своей стороны.

Кроме этого, астрономы Петербургского планетария рекомендуют наблюдать за Марсом, Юпитером и его крупными спутниками.