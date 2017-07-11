В Индии нашли древнейший наскальный рисунок сверхновой звезды

В Индии нашли древнейший наскальный рисунок, который может изображать взрыв сверхновой звезды. Ученые считают, что ему может быть около пяти тысяч лет. Находка зафиксирована в штате Кашмир.

Научный журнал Quartz рассказал об одном из свежайших научных открытий, которые были сделаны в Индии. Так, в одном из поселений штата Кашмир был обнаружен наскальный рисунок. Он был вмонтирован в стену очень старого дома, который стоит там еще с 2000-х годов до нашей эры. Тем не менее, специалисты утверждают, что возраст рисунка даже больше, чем возраст дома примерно еще не тысячу лет.

На куске скалы нарисованы два светящихся круглых объекта. Кажется, будто они находятся на небе, а внизу на земле стоят люди и животные. Эксперты сходятся во мнении, что один из кругов может изображать Луну или Солнце, а другой – сверхновую, взрыв звезды. Таким образом, ученые заявляют, что нашли самый древний рисунок космических объектов.