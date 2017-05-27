В Германии начали производство телескопа-гиганта. Специалисты из Майнца изготовили первые шесть пластин для 39-метрового зеркала.

Началась первая стадия строительства гигантского зеркала телескопа, который после окончания всех технологических работ и наладки станет самым крупным научным комплексом по изучению просторов Вселенной.

Зеркало, диаметром почти в сорок метров, изготавливают на производстве в немецком городе Майнц. Специалисты изготовили первые фрагменты для будущего зеркального покрытия. Отмечается, что один фрагмент имеет внушительные размеры – около полутора метров в длину.

Пока на фабрике полностью готовы первые шесть пластин, но в будущем их количество достигнет 800. С дополнительными элементами телескопа, которые планируют использовать в качестве запасного материала, и все 900.

Напомним, что гигантский телескоп сооружается европейскими учеными в высокогорье Анд, что в Чили. Его строительство идет уже почти два года.